Advogado é assassinado a tiros em Bangu, zona oeste do Rio

Um advogado foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira em Bangu, bairro da zona oeste do Rio. Valter Bertanha Valadão, de 74 anos, estava em um Jeep Compass na Rua Doutora Maria Estrela quando foi abordado por dois criminosos encapuzados a bordo de um Fiat Siena. Segundo testemunhas, os bandidos fizeram vários disparos em direção à vítima e fugiram.

Pessoas que passavam pelo local na hora do crime tentaram socorrer o idoso e acionaram policiais militares do 14º Batalhão da Polícia Militar, de Bangu, que faziam patrulhamento na região. Valadão, que tinha um escritório de advocacia no bairro, foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Shweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital). Policiais buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a encontrar os envolvidos no crime. Os agentes já realizaram a perícia no local do assassinato.