Um advogado do ex-chefe de gabinete do governo do presidente dos Estados Unidos, Reince Priebus, disse que ele foi entrevistado pela equipe doe Robert Mueller, conselheiro especial encarregado sobre a investigação sobre a suposta intromissão da Rússia na eleição americana do ano passado.

O advogado William Burck disse em um comunicado que a entrevista aconteceu hoje e que Priebus estava "feliz em responder a qualquer questionamento". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários