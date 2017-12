Advogado de Trump diz que acusações de Flynn contra Casa Branca são falsas

O advogado Ty Cobb, que representa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as declarações do ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn são "falsas" e "espalham acusações mentirosas contra funcionários da Casa Branca". Nesta sexta-feira, Flynn concordou em cooperar com o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) nas investigações sobre a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana.

De acordo com Cobb, "nenhuma acusação envolve qualquer outra pessoa na Casa Branca, a não ser Flynn". Ele disse, ainda, que a conclusão da atual fase de trabalho do conselho especial "demonstra novamente que o conselho está se movendo com velocidade deliberada, o que abre o caminho para uma conclusão rápida e razoável".