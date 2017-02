Advogado de MS é nomeado membro da Comissão Especial de Estudo do Direito Penal

O advogado Murilo Medeiros Marques foi nomeado membro da Comissão Especial de Estudo do Direito Penal. A Portaria n.012/2017 - com a nomeação - foi assinada pelo Presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamachia, na última sexta-feira, 31 de janeiro.

“É uma grande honra fazer parte da Comissão Especial de Estudo de Direito Penal e representar Mato Grosso do Sul no Conselho Federal. A Comissão é extremamente importante, em virtude dos inúmeros problemas que o País vem enfrentando no momento no campo do Direito Penal e das garantias individuais. Irei me empenhar ao máximo para tanto”, salientou o advogado.

Segundo Murilo, a Comissão tem como objetivo deliberar sobre qualquer questão penal que precise de uma posição do Conselho Federal da OAB. “Precisamos discutir, com toda a sociedade matérias como a descriminalização das drogas e a maximização das garantias da sociedade. Não podemos aceitar que nossos Direitos adquiridos sejam deixados de lado com pensamentos exclusivamente punitivistas. O Direito Penal precisa ser aplicado apenas em último caso, ultima ratio, e irei defender isso em Brasília”, explicou.

O advogado Murilo Medeiros Marques é Mestrando em Direito Público e Especialista em Direito Penal Econômico.

