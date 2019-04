Advogado de atriz pornô que moveu ação contra Trump é indiciado por roubo

Michael Avenatti, advogado que defendeu a atriz pornô Stormy Daniels em uma ação contra o presidente dos EUA, Donald Trump, foi indiciado nesta quinta-feira, 11, em Los Angeles por supostamente roubar milhões de dólares de seus clientes. Avenatti, de 48 anos, enfrenta 36 acusações, que incluem malversação de fundos de clientes, fraudes na apresentação de seu imposto de renda e pedidos de empréstimos com documentos falsos, além de ocultar ativos de um tribunal de falências. Ele foi preso no dia 25 de março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.