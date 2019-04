Advogada de MS discursa em evento da ONU em Nova Iorque

Trata-se do segundo maior evento anual no calendário das Nações Unidas e discute este ano o tema “Proteção Social, Serviços Públicos e Infraestrutura” - Foto: Divulgação

A 63ª Sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto a Situação das Mulheres (CSW, na sigla em inglês) foi realizada de 11 a 22 de março, em Nova Iorque, e a advogada sul-mato-grossense Rachel Magrini Sanches, presidente da ABMCJ/MS (Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica) participou como palestrante.

Trata-se do segundo maior evento anual no calendário das Nações Unidas e discute este ano o tema “Proteção Social, Serviços Públicos e Infraestrutura”.

Juntamente com a BPW (Internacional Fedaration for Business Professional Women) e a delegação brasileira na ONU, Rachel participou de inúmeros debates e eventos paralelos, com a intenção de analisar a Proteção Social, a Infraestrutura e os Serviços Públicos, analisando como estes temas são diferentes para as mulheres do que para os homens.

A ABMCJ integra a Federação Internacional de Mulheres de Carreira jurídica (International Federation of Womans in Legal Careers), tem assento na ONU e participa das discussões gerais que acontecem no mês de março em Nova York. A advogada participou da discussão geral e fez manifestação em nome da International Federation of Womans in Legal Careers.

“A ABMCJ tem, por objetivos, dentre outros, promover a igualdade de gênero e a valorização de mulheres de carreiras jurídicas, auxilio no combate da violência contra a mulher”, explica Rachel. Além de Rachel, compuseram a comitiva da ABMCJ/MS, Darcy Terra, Olga de Marco e Penélope Caixeta de Pino.

“Fiquei honrada em acompanhar as discussões gerais da agenda da igualdade de gênero que acontece nos fóruns multilaterais, observando como a equidade de gênero está sendo debatida internacionalmente e a sua evolução. A CSW fez uma resolução sobre as linhas políticas que os países-membros devem seguir para terem avanços sobre esse tema”.