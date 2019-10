ADVB e Fipe assinam convênio para a realização de curso sobre "Certificação de Vendas"

Na ocasião, Duarte e Alves apresentam um overview das competências essenciais aos profissionais que atuam em vendas e nas suas interfaces com o Marketing, nos ambientes físico e digital - Foto: Divulgação

No próximo dia 18 de outubro, a ADVB (Associação Brasileira de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) assinam convênio para a realização do curso “Certificação em Vendas Fipe/ADVB”. Na oportunidade, haverá um workshop inaugural sobre o tema, que será realizado na unidade paulista da Fipe, em São Paulo, com palestras de Alfredo Duarte, instrutor, professor e vice-presidente de cursos da ADVB, e do professor e publicitário Ricardo Alves, que lidera o curso de “Vendas Digitais” da Associação. Para participar, as inscrições podem ser feitas pelo link.

Na ocasião, Duarte e Alves apresentam um overview das competências essenciais aos profissionais que atuam em vendas e nas suas interfaces com o Marketing, nos ambientes físico e digital. Além disso, os profissionais da ADVB também apresentam aos convidados tópicos como “vender vai além das transações e dos negócios”, 10 habilidades que formam campeões de venda e “Vendas 360: dos fundamentos à venda digital”.

Para Latif Abrão Jr., mais uma parceria firmada com a Fipe é sinônimo de compartilhar conteúdo de qualidade. “Este termo representa mais um passo em direção à capacitação e reciclagem dos profissionais de vendas e marketing para um mercado em constante evolução e que necessita de novas habilidades e competências, para superar desafios atuais e futuros das mudanças na sociedade e na força do trabalho”.

O Workshop antecede o curso “Certificação em Vendas Fipe/ADVB”, que será iniciado com aulas em novembro e dezembro de 2019 (8, 9, 22, 23/11 e 6 e 7/12) e carga horária de 36 horas. Tem o objetivo de treinar e reciclar profissionais para desenvolverem habilidades e técnicas de vendas que geram negócios e fidelizam clientes; apresentar diferentes modelos e processos de vendas B2C e B2B em canais físicos e digitais, além de ampliar atitude construtiva e visão proativa da cadeia produtiva da venda. Dividido em nove módulos, o conteúdo programático vai abordar temas como cenário econômico e de vendas no Brasil; habilidades e competência em vendas; venda digital e técnicas emocionais e racionais. É destinado a executivos e especialistas, gestores do setor público e privado e profissionais que tenham interesse em desenvolver carreira em marketing e vendas em diferentes mercados e canais. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no link: http://bit.ly/2kEFnOf.

Neste ano, a ADVB e a Fipe renovaram o acordo para continuidade da parceria para a realização trimestral da sondagem junto aos profissionais do setor de vendas e marketing, que tem o objetivo de buscar uma melhor e maior compreensão destes agentes em relação às tendências da economia brasileira, dos setores e dos próprios negócios.