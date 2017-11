Adriana Ancelmo chega a presídio onde também está Cabral

A ex-primeira-dama do Rio Adriana Ancelmo chegou, no início da noite de hoje (23), à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. No mesmo local está seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral, e os ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho.

Adriana Ancelmo teve revogada, por determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a prisão domiciliar e deixou seu apartamento no Leblon.

Ela chegou em uma viatura da Polícia Federal (PF), às 20h15, e foi hostilizada pelas pessoas que a aguardavam, em frente ao portão principal do presídio.

O relator do processo no TRF2, desembargador Marcelo Granado, considerou que Adriana Ancelmo não pensou no bem-estar dos filhos ao incorrer em atitudes criminosas e pediu a decretação de prisão preventiva dela.

“Foi a própria mãe que por último pensou no bem-estar físico e psicológico dos filhos”, destacou Granado, ao concluir a leitura de seu voto, que durou uma hora e quarenta minutos.