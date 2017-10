Adolescente é preso ao tentar roubar carga usando arma de brinquedo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu interromper um assalto, libertar um refém e apreender um adolescente que tentava roubar uma carga de biscoitos, na tarde deste domingo (15), na Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna (zona norte do Rio).

Segundo a PRF, um adolescente invadiu uma carreta que estava trafegando pela Dutra carregada com biscoitos e, usando uma arma de brinquedo, rendeu o motorista, de 39 anos.

Sob a mira do simulacro de arma, o motorista foi obrigado a seguir rumo à favela da Pedreira, em Costa Barros (zona norte do Rio), onde a carga seria descarregada.

Testemunhas da abordagem do assaltante avisaram a Polícia Rodoviária Federal e informaram as características do caminhão alvo do assalto. A PFR então fez um bloqueio na pista da Dutra, no sentido Rio, nas proximidades da Linha Vermelha, e conseguiu deter o assaltante, adolescente que mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A ocorrência foi registrada na Central de Garantias, na Cidade da Polícia, no Jacaré (zona norte do Rio). A ação fez parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado do Rio.

