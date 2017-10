Adolescente é morta a facadas por ex no Centro de SP

Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas por um ex-namorado neste sábado, 14, próximo ao Viaduto Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 15 horas. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu, segundo a Polícia Militar (PM). O autor do crime foi preso no local e encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP), no Bom Retiro.

A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso. Os nomes do preso e da vítima também não foram divulgados. O homem deve ser autuado em flagrante por feminicídio.

Veja Também

Comentários