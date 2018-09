Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar colega de turma

Um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem (18) pela Polícia Civil, suspeito de tentar matar um colega de turma dentro da escola, na última segunda-feira (17), na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o jovem estava com uma pistola Glock G17, de uso restrito, e tentou disparar contra a cabeça de outro estudante, mas a arma falhou.

Ainda assim, de acordo com os policiais, ele bateu na cabeça da vítima com a coronha da arma. O caso ocorreu na Escola Municipal Mário Cláudio, no bairro do Rio Comprido.

Ele foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Contra ele, já havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.