Adolescente de 14 anos morre após ser atropelado em lixão

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por um caminhão de uma empresa de coleta de lixo nesta quinta-feira, 14, em Brasília. O acidente ocorreu no interior do Aterro Sanitário da Cidade Estrutural, conhecido popularmente como "Lixão da Estrutural", localizado a cerca de 20 quilômetros do Palácio do Planalto.

O jovem foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital do Distrito Federal, mas morreu. Segundo informações da 8ª Delegacia de Polícia, o jovem trabalhava com seu pai no lixão e teve parte do corpo atropelada.

O motorista, um homem de 34 anos, foi encaminhado à DP para esclarecer o caso. Ele explicou que, ao chegar no local para descarregar o caminhão, um grupo de catadores subiu na caçamba do veículo e "batia insistentemente" ali. Então, desceu para verificar o que estava acontecendo e viu o jovem com as pernas ensanguentadas.

Ele foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu e morreu no hospital. Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do DF informou que as circunstâncias do acidente ainda não estão esclarecidas, mas que a empresa prestará assistência à família e vai se responsabilizar pelos gastos do funeral.

"No entanto, o SLU não tem como impedir a entrada de catadores de forma clandestina na área que, embora cercada, tem 6km de perímetro". A nota diz ainda que esse é um dos motivos da decisão de encerrar as atividades no Lixão, que irá acontecer em outubro, por determinação do governador Rodrigo Rollemberg (PSB).

