Adolescente acusado de planejar massacre em escola acompanha audiência

O adolescente apreendido na semana passada, acusado de ser um dos mentores do ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), acompanha hoje (26) uma audiência de instrução no Fórum de Suzano. Segundo o Tribunal de Justiça, nessa audiência serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. O caso segue em segredo de Justiça. O início da audiência estava agendado para as 10h30.

O adolescente é acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de ser um dos mentores do ataque à escola. Ontem (25), em entrevista a jornalistas, o advogado de defesa Marcelo Feller negou que o jovem tenha qualquer ligação com o crime.

O ataque à escola, ocorrido na manhã do dia 13 de março, foi provocado por dois ex-alunos - um adolescente de 17 anos e um rapaz de 25 anos - encapuzados e armados. Dez pessoas morreram: duas funcionárias da escola, cinco alunos, um comerciante que era tio de um dos atiradores e os dois atiradores. O atentado deixou ainda 11 feridos. Um deles, um adolescente de 15 anos, continua internado na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em estado estável.