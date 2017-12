Administradora de empresa fatura carro da promoção Natal Encantado

Hyundai Creta Attitude da promoção Natal Encantado do Shopping Campo Grande - Divulgação

O Hyundai Creta Attitude 0km da promoção Natal Encantado do Shopping Campo Grande já tem dona: a administradora de empresas Viviane Borghetti Zampieri foi a contemplada no sorteio que aconteceu na última quinta-feira (28), na Praça Central do estabelecimento. Foram 7332 clientes participantes, totalizando mais de 33 mil cupons.

Viviane Borghetti Zampieri

Viviane conta que no momento em que colocou seus cupons na urna já sentiu que iria ganhar. Ao receber uma ligação vinda do Shopping no dia 28, logo imaginou o assunto: “não me diga que ganhei o carro” foram suas palavras ao atender. “Foi emocionante saber que ganhei, não só pelo prêmio, mas por ver que eram tantos participantes e que meu cupom foi o sorteado”, declara.

Pela mecânica da promoção, a cada R$ 350,00 em compras nas lojas do Shopping Campo Grande participantes, o cliente recebia um cupom para colocar na urna.

Os clientes que optaram por pagar suas compras com cartão Caixa nas máquinas da Cielo, recebiam três cupons para concorrer, e se, além disso, o cartão fosse da bandeira Elo, o consumidor recebia ainda dois cupons adicionais.