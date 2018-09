Adiado início do Projeto Saladão

Devido às chuvas intensas do início desta semana, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), decidiu adiar a comercialização de produtos do Projeto Saladão. Nos próximos dias será informada nova data para início do Projeto.

Os produtores e a secretaria avaliaram como de bom senso esse adiamento para não comprometer o sucesso do novo projeto, que atenderá a comunidade com alimentos saudáveis, diretamente do campo para a mesa do consumidor.

Inicialmente o ônibus do Projeto Saladão estará estacionado, em dias sequentes, ao lado da Igreja Perpétuo Socorro, altos da Afonso Pena; na Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor, Bairro Villas Boas; e em frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rua Onicieto Severo Monteiro 460, Vila Margarida.