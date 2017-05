Adesão de universidades ao Sisu começa nesta terça-feira e vai até o dia 19

Instituições de ensino superior públicas e gratuitas podem aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir de desta terça-feira, 9. A adesão pode ser feita até o dia 19 de maio. A definição do prazo está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça em edital da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

O Sisu é o sistema do MEC por meio do qual as universidades oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

De acordo com o edital, a formalização da adesão das instituições ocorrerá por meio de assinatura digital e todos os procedimentos operacionais referentes ao Sisu serão efetuados exclusivamente por meio do site http://sisugestao.mec.gov.br.

