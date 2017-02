'Adequação deve ser feita rapidamente', afirma secretária de urbanismo de SP

No mesmo evento do Secovi, a secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento, Heloisa Proença, disse que já está recebendo propostas do setor para "promover os ajustes necessários" das regras urbanísticas.

"Nossa tarefa é bastante árdua e com prazo apertado, mas sabemos o que tem de ser feito. A adequação da nossa legislação de uso do solo deve ser feita rapidamente e no sentido de privilegiar a instalação das atividades econômicas que geram empregos e sem esquecer a qualidade de vida dos cidadãos e do bom ambiente urbano", afirmou. Segundo ela, mais de 30 entidades do mercado estão contribuindo para o processo, que deve ter a primeira "devolutiva" após o carnaval.

Se o Plano Diretor for modificado, o Zoneamento deverá ser revisto, pois as leis são complementares. A primeira está em vigor desde julho de 2014 e a segunda fará um ano no sábado, 25. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

