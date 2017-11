Adelaido Vila toma posse como presidente da CDL-CG

Adelaido Vila cumprimenta o ex-presidente Hermas Renan Rodrigues - Reprodução

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) realizou a cerimônia de posse de seus diretores nessa terça-feira (21). Em chapa única e por aclamação, o novo presidente para o triênio 2018-2020, foi eleito no dia 6, para administrar a entidade varejista, braço regional da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e representante atual de aproximadamente 3,5 mil empresários de Campo Grande e região. Adelaido Vila, que substitui Hermas Renan Rodrigues, é empresário e atualmente exerce o cargo de colaborador do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande.

Adelaido Vila agradeceu, durante sua eleição, ao atual presidente por todo seu trabalho frente à entidade lojista, sua contribuição pela entidade e dizer como pretende conduzir a nova gestão. “Quero aqui agradecer primeiramente ao presidente Hermas por sua história de trabalho dentro da CDL Campo Grande como integrante da mesa diretora e depois como presidente. Agradeço ainda por confiarem a mim e aos novos diretores a gestão do próximo triênio. Vamos trabalhar com muito empenho em prol dos nossos associados, empresários de Campo Grande, para que a nossa entidade seja cada vez mais forte, representativa e um braço forte do comércio da nossa Capital”.

Perfil

Adelaido Vila é empresário, pesquisador e bacharel em história com reconhecimento nacional. Foi membro e presidente do Rotary Clube Internacional (Cidade Morena) na gestão 2015/2016. Atuou como presidente do Conselho Comunitário de Segurança da área central de Campo Grande, por dois mandatos, 2011 a 2013 e 2014-2016. Já exerceu cargo como Diretor Executivo Núcleo Campo Grande PNUD/ONU, para os Desafios do Milênio. É também colaborador do conselho do Comércio Central de Campo Grande.

Mesa Diretora

A nova mesa diretora da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande é composta por 23 representantes da área comercial e associados à entidade varejista.