Acusados de matar Marielle Franco são transferidos para Mossoró-RN

Os dois presos sob acusação de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, Élcio Queiroz e Ronnie Lessa, foram transferidos na quinta-feira, 28, do presídio de Bangu 1, no complexo de Gericinó (zona oeste do Rio), para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, segundo informou nesta sexta-feira, 29, a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio.

Marielle foi morta a tiros em 14 de março de 2018, no Estácio (região central do Rio). Queiroz e Lessa estão presos preventivamente desde 12 de março passado. Denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, eles são réus desde 15 de março, quando o juiz Gustavo Kalil, do 4º Tribunal do Júri do Rio, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio.

Na mesma decisão, Kalil atendeu pedido do MP-RJ e autorizou "em caráter urgente e provisório" a transferência dos acusados para uma penitenciária federal de segurança máxima. A unidade prisional foi definida pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).