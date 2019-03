Acusados de matar Marielle ficam em silêncio em interrogatórios

Os interrogatórios dos dois denunciados pelo homicídio de Marielle Franco, Élcio Queiroz e Ronnie Lessa, na Delegacia de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca (zona oeste), terminaram no final da tarde desta sexta-feira (15). Eles não responderam às perguntas - usaram o direito de permanecer em silêncio e só devem se manifestar em juízo.

Os dois saíram da DH às 17h47 e foram conduzidos para o presídio de Bangu 1, no complexo penitenciário de Gericinó, também na zona oeste.

Queiroz e Lessa vão permanecer em Bangu 1 até que o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) defina para qual presídio federal eles serão transferidos, conforme a Justiça determinou na quinta-feira (14).

Segundo o juiz Gustavo Kalil, do 4º Tribunal do Júri do Rio, a transferência dos dois para um presídio federal é necessária "para a garantia da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, evitando-se o cometimento de novos delitos e garantindo-se a paz social, vez que os acusados teriam, como argumentou o Ministério Público, ligações com suposta organização miliciana composta por policiais militares da ativa".