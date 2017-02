Acusações sobre Rússia tentam encobrir erros de campanha de Hillary, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter nesta quarta-feira para minimizar os relatos de imprensa de que membros de sua campanha para a Casa Branca teriam tido contato com agentes da inteligência da Rússia durante a corrida presidencial do ano passado.

"Este absurdo sobre conexões com a Rússia é meramente uma tentativa de encobrir os muitos erros feitos pela campanha derrotada de Hillary Clinton", escreveu o republicano.

"Informações estão sendo ilegalmente repassadas para os defeituosos New York Times e Washington Post pela comunidade de inteligência (NSA e FBI?). Assim como na Rússia", completou.

Ontem, o New York Times publicou matéria alegando que membros da equipe de campanha de Trump, entre eles Paul Manafort, que trabalhou brevemente como seu chefe do estafe, mantiveram contato com a inteligência russa durante a eleição. O Kremlin negou os relatos.

Esta semana, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, pediu demissão após relatos de que ele teria mentido para Trump e o vice, Mike Pence, entre outros, sobre seus contatos com a Rússia. (Equipe AE)

