Acusações de escuta na campanha de Trump são "questão doméstica", diz Kremlin

A denúncia feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que seu predecessor teria colocado escutas eu seu telefone durante a campanha de 2016 à Casa Branca são uma questão "puramente doméstica", afirmou hoje o porta-voz do presidente Vladimir Putin.

O Kremlin "não deve de forma alguma estar ligado a questões domésticas dos EUA", afirmou Dmitry Peskov, acrescentando que o governo "não tem a menor inclinação ou intenção de se associar a estes eventos".

Em ocasiões passadas, autoridades russas defenderam Trump, criticando seus oponentes por supostamente querer minar as tentativas do novo presidente em melhorar laços com Moscou. Fonte: Associated Press.

