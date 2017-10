Acusações a Manafort datam de anos antes de ele entrar na campanha, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter nesta segunda-feira para ressaltar que as acusações contra Paul Manafort, seu ex-diretor de campanha, se referem a um período de "anos atrás". Além disso, Trump reafirmou que não houve nenhum tipo de conluio com a Rússia para influir na eleição presidencial do ano passado nos EUA.

Ex-coordenador da campanha de Trump, Manafort foi denunciado na Justiça Federal americana sob a acusação de conspirar contra o país, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e financeira e omissão de seu trabalho como agente de um governo estrangeiro, além de falso testemunho. A denúncia foi apresentada pelo procurador especial Robert Mueller, ex-diretor do FBI que lidera a investigação sobre a suposta interferência de Moscou na corrida pela presidência de 2016. As acusações se concentram em contratos de assessoria ao ex-presidente da Ucrânia Victor Yanukovych, aliado de Moscou derrubado por um levante popular em 2014.

"Perdão, mas isso foi anos atrás, antes de Paul Manafort ser parte da campanha de Trump. Mas por que a trapaceira Hillary e os democratas não são o foco?????", questionou Trump no Twitter. "Além disso, não houve CONLUIO", escreveu o presidente dos Estados Unidos.