Acumulada, Mega-Sena promete sortear R$ 55 milhões amanhã

Acumulado desde o último sorteio, realizado no sábado (30), em Jundiaí, São Paulo, o principal prêmio da Mega Sena poderá pagar até R$ 55 milhões nesta quarta-feira (4), para quem acertar as seis dezenas do concurso, de acordo com informação da Caixa Econômica Federal.

O sorteio do concurso 1.974 da modalidade será realizado às 20h (horário de Brasília).

A aposta custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h de quarta-feira em qualquer casa lotérica do País. Para clientes da Caixa, as apostas podem ser feitas pela Internet.

