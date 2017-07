Acumulada, Mega-Sena promete pagar 78 milhões no sábado

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país / Reprodução

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar R$ 78 milhões neste fim de semana. O sorteio do concurso 1.951 da modalidade será realizado neste sábado (22), às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

Na Poupança da CAIXA, o prêmio da Mega-Sena rende cerca de R$ 432 mil mensais. Com o valor o prêmio, o ganhador pode adquirir 520 carros de luxo ou 22 apartamentos de alto padrão.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Apostas múltiplas e Bolão CAIXA:

A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto, conforme tabela abaixo:

Os apostadores podem ainda somar forças com amigos e familiares e utilizar a opção Bolão CAIXA, na qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

