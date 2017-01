Acrissul repudia enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de janeiro, apresentará no Carnaval de 2017 o enredo "Xingu, o Clamor da Floresta", que tem gerado polêmica e críticas do setor do agronegócio brasileiro. Desta vez, o repúdio vem da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

O tema da escola e como consequência o samba-enredo, é classificado como versão odiosa e preconceituosa em relação ao agronegócio brasileiro. A nota de repúdio da Acrissul cita ainda que o enredo em si mostra uma visão totalmente distorcida do setor agropecuário brasileiro, repassando uma imagem de destruidor de florestas e da natureza, invasor e monstro, num evento cultural de conotação internacional que é o Carnaval.

Por sua vez, o carnavalesco da escola de samba, Cahe Rodrigues, defendeu o enredo da Imperatriz e disse que o “objetivo não é outro senão fazer um alerta sobre os riscos que ainda ameaçam as 16 etnias que ali resistem e, indiretamente, muitas outras espalhadas pela Amazônia”.

"Nunca foi nossa intenção agredir o agronegócio, setor produtivo de nossa economia a quem respeitamos e valorizamos. Combatemos sim, em nosso enredo, o uso indevido do agrotóxico, que polui os rios, mata os peixes e coloca em risco a vida de seres humanos, sejam eles índios ou não, alem de trazer danos em alguns casos irreversíveis para nossa fauna e flora", comentou Cahe Rodrigues, em um post nas redes sociais.

Nota de Repúdio à Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), em nome dos produtores rurais, vem, a público, REPUDIAR com indignação e veemência, o samba enredo divulgado pela Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense que, com extremo desconhecimento da causa e da história, manifesta em sua composição uma versão odiosa, repugnante e preconceituosa, totalmente distorcida do setor agropecuário brasileiro, repassando uma imagem de destruidor de florestas e da natureza, invasor e monstro, num evento cultural de conotação internacional que é o Carnaval.

A liberdade de expressão não pode servir de instrumento de disseminação da ignorância ou para disseminar o ódio entre as camadas sociais. Os trabalhadores do agronegócio, por respeito aos postulados democráticos, perdoam também nesta nota aqueles ignorantes do samba.

Impingir tais difamações ao agronegócio é ignorar a realidade social, econômica e estatística brasileira, em cujos números repousam o fato inconteste de que graças ao setor agropecuário o País vem, desde 1994 (com o Plano Real) servindo de âncora verde para a economia nacional, sustentando a balança comercial e o crescimento do PIB, com significativa representatividade na criação e manutenção de empregos.

Ano após ano o agronegócio bate novos recordes na produção e produtividade. A pecuária vem adotando incomparáveis práticas sustentáveis, graças ao empenho dos produtores rurais, da iniciativa privada e dos órgãos oficiais de pesquisa. O uso de técnicas de integração colocaram Mato Grosso do Sul na vanguarda dessas práticas. E o País avança sem precedentes para tornar-se o celeiro do mundo de maneira a não precisar derrubar uma árvore sequer.

Mas isso a Imperatriz Leopoldinense ignora. Assim como também ignora o fato de que o Brasil conquistou em 2016 os mais exigentes mercados consumidores de carnes, inclusive os Estados Unidos. E também ignora o fato de que o País exporta pesquisas agropecuária para o mundo inteiro, sob o verde selo da sustentabilidade e do respeito ao Homem e à Natureza.

A manifestação de tais preconceitos só corrobora para a imagem lá fora de um escrachado Brasil sem memória.

A Acrissul sempre atuante e vigilante marca sua presença.

Quem não gosta do agro bom sujeito não é.

Campo Grande (MS) 10 de janeiro de 2017.

Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul)

Jonatan Pereira Barbosa - Presidente

Veja Também

Comentários