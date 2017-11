Acrissul promove de 5 a 22 de abril de 2018 a histórica Expogrande 80 Anos

A Acrissul já definiu a data para realização da 80ª Expogrande – será de 5 a 22 de abril de 2018 no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). - divulgação

A Acrissul já definiu a data para realização da 80ª Expogrande – será de 5 a 22 de abril de 2018 no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). “Vai ser uma edição histórica da exposição – para os pecuaristas, para o Mato Grosso do Sul e, especialmente para a Acrissul. Em 2018 a entidade completa 87 anos de existência”, lembra o presidente da entidade, Jonatan Pereira Barbosa.



Segundo o líder ruralista a empresa contratada pela Acrissul para promover os shows do ano que vem já está em fase bem adiantada em suas tratativas para trazer artistas de renome nacional para abrilhantar os shows da Expogrande. “A empresa está negociando para trazer nada mais nada menos que o rei Roberto Carlos para a abertura do evento no dia 5 de abril”, informa Jonatan.



Além desse, outros que estão pré-confirmados são o show das patroas Maiara e Maraisa e Marília Mendonça, além de “Cabaré”, com os cantores Leonardo e Eduardo Costa.



Ainda este ano a Acrissul reúne a sua diretoria para debater a realização da Expogrande de 2018. Uma das mudanças que será necessário fazer será do local de realizações de shows dentro do Parque Laucídio Coelho, para conseguir acomodar o grande público que as atrações devem trazer. O novo local deve ser instalado próximo à antiga arena de shows.



Além dessa pauta a Acrissul tratará também do lançamento oficial da Expogrande, além de detalhes sobre a cerimônia de abertura da feira histórica.



Segundo ainda Jonatan, a agenda de leilões já está quase totalmente reservada e as empresas parceiras e expositores já estão se movimentando no sentido de reservar seus espaços com bastante antecedência para exposição.



Durante a realização da feira haverá a inauguração da sede do Núcleo MS de Criadores de Cavalo Crioulo dentro do Parque Laucídio Coelho. Outro segmento que irá inaugurar sua sede no parque é o de pecuária leiteira. A “Casa do Produtor de Leite” será instalada para abrigar os núcleos de criadores de todas as raças leiteiras – gir, holandês, girolando, sindi, jersey, entre outras.



As associações de criadores de equinos já confirmaram presença, inclusive a Acrissul terá de ampliar sua capacidade de baias para comportar todos os animais que serão trazidos.



A última semana da Expogrande – de 16 a 22 de abril – será destinada aos esportes equestres, com a realização da primeira etapa da 3ª Copa Acrissul de Laço Comprido, entre outros certames.



A primeira exposição

A história da Expogrande começa em 1933, quando foi promovida a 1ª Feira Agropecuária de Amostras de Mato Grosso, realizada no Pátio do Colégio Osvaldo Cruz em 26 de agosto de 1933, reunindo também a pequena indústria do Estado, que expôs vários produtos, como bebidas de Corumbá, artefatos de couro, redes e artesanatos de Cuiabá, além dos produtos de Campo Grande e Três Lagoas.