Acrissul avalia promover Expogrande em dois turnos

A Acrissul já está dando sequência aos preparativos para a realização da edição de número oitenta e dois da Expogrande. A associação avalia promover a feira deste ano em dois turnos distintos no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O primeiro turno, destinado à raça nelore (mocho e padrão) e equinos, iria de 26 de março a 7 de abril. O segundo turno, dedicado às raças leiteiras, iria de 11 a 26 de abril. A Acrissul estuda essa metodologia juntamente com os núcleos de criadores.



Os dois turnos abrigariam o restante da programação da feira, entre programação técnica, cultural, exposição comercial, entre outras.



Este ano acontece na Expogrande uma das maiores programações da raça nelore de todos os tempos, com julgamento ranqueado e a participação garantida de criadores de animais mocho e padrão de todo o Brasil.



Confira o cronograma da raça nelore na Expogrande:



• Entrada dos animais: 27 a 31 de março de 2020

• Pesagem dos animais: 1º de abril

• Julgamento nelore mocho: 3 e 4 de abril

• Julgamento nelore: 4 a 6 de abril

• Shopping AgroZoller: 1º a 4 de abril

• Almoço da raça Nelore: 4 de abril

• Leilão Mega Mocho: 5 de abril

• Leilão Força da Raça MS: 6 de abril

Girolando na Expogrande

Como tem acontecido todos os anos, neste não poderia ser diferente. A raça girolando vem com uma agenda completa para a Expogrande, devendo bater um novo recorde em inscrições de animais.

Além da exposição ranqueada, o Núcleo de Criadores prepara também dois leilões, sendo um virtual e o Shopping Gir e Girolando Belas Artes. O calendário da raça ainda está sendo ajustado para o evento.



Equinos

Criadores das raças de cavalo pantaneiro, árabe, quarto de milha e crioulo já estão se movimentando para trazer à Expogrande deste ano o melhor de cada núcleo de criadores. Haverá julgamento e provas de performance e também leilões das raças, muitos deles aguardados o ano inteiro pelos pecuaristas. O Mato Grosso do Sul já tornou-se dono de um dos melhores plantéis de cavalos para trabalho e esportes do Brasil e a Expogrande vem há muito tempo contribuindo como vitrine e incentivadora deste segmento de produção



Ovinos

Em um ano, o volume de abates de ovinos em Mato Grosso do Sul cresceu 26,68%, saindo de 61,4 toneladas em 2018 para 77,4 mil toneladas em 2019. Considerando a quantidade por cabeça, o aumento do número de abates chegou a quase 20%.

Lembrando que o setor é representado na Expogrande pela Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Ovinos, a Asmaco, que terá uma agenda com exposição de animais, matrizes e reprodutores, além de cursos técnicos e workshops para mostrar a qualidade da genética e da carne produzidas em Mato Grosso do Sul.