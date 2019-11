Acrissul atende pleito da Nelore MS e altera data da Expogrande

Nova data vai ampliar participação dos criadores das raças nelore e nelore mocho - Reprodução/ Acrissul

Em atendimento à proposta formulada pela Nelore MS (Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore), a Acrissul acatou a proposta da entidade e alterou a data de realização da Expogrande do ano que vem. A data da feira agropecuária mais tradicional do Estado agora é de 27 de março a 7 de abril de 2020.

Segundo a correspondência enviada para a Acrissul, assinada por Daniel Santos Corrêa, presidente eleito da Nelore MS, e Raphael Zooller, vice-presidente, a solicitação se baseia no calendário nacional de leilões e exposições das raças nelore e nelore mocho, o que facilitaria a vinda de criadores de vários estados e a realização de ações de fomento e comércio de animais, garantindo assim que a Expogrande alcance o sucesso merecido no cenário nacional do agronegócio.



Pelo cronograma da Nelore MS, a participação das raças na Expogrande obedecerá o seguinte calendário:



- Entrada dos animais: de 27 a 31 de março de 2020;

- Pesagem dos animais: 1º de abril;

- Julgamento nelore mocho: 3 e 4 de abril;

- Julgamento nelore: 4 a 6 de abril;

- Shopping AgroZoller: 1º a 4 de abril;

- Almoço da raça Nelore: 4 de abril;

- Leilão Mega Mocho: 5 de abril;

- Leilão Força da Raça MS: 6 de abril.



Durante o Programa Caminhos do Produtor, o presidente da Acrissul e apresentador do periódico, Jonatan Pereira Barbosa, anunciou que a associação dos criadores acatou prontamente o pleito da Nelore MS, passando a adotar a data nova para a Expogrande 2020 – de 27 de março a 7 de abril. "Precisamos fazer ajustes na configuração da Exposição, mas tudo será para garantirmos a melhor edição da feira de todos os tempos", ressaltou Jonatan.



Nos próximos meses a Acrissul irá divulgar o calendário de participação das outras raças, bem como a agenda de leilões que irá ser formada, eventos, shows e outras programações que fazem parte da tradição da Expogrande.