Acordo para prosseguir com Brexit é um êxito pessoal de May, diz Tusk

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou nesta sexta-feira que a União Europeia irá recomendar a líderes do bloco que concordem em avançar para a segunda fase das conversas sobre o Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido da UE.

Mais cedo, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já havia anunciado um acordo da UE com o Reino Unido sobre os termos do divórcio e que faria a recomendação de que o diálogo prossiga para a próxima etapa.

Autoridades da UE terão reunião de cúpula em Bruxelas nos próximos dias 14 e 15.

Segundo Tusk, o acordo de hoje foi um "êxito pessoal" da primeira-ministra britânica, Theresa May, mas o maior desafio ainda está por vir.

Tusk também afirmou que a UE está disposta a discutir a proposta do governo britânico de que haja um período de transição de dois anos após o Brexit, que deverá ser concluído em março de 2019. Ele ressaltou, no entanto, que o Reino Unido não participará de decisões da UE sobre a transição.