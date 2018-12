Acordo de Paris fracassa pois eleva preços para países responsáveis, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na noite desta terça-feira para criticar o Acordo de Paris. Segundo ele, a iniciativa acaba por elevar preços de energia para países responsáveis, enquanto não é dura o suficiente com "os piores poluidores no mundo". Trump partiu dos protestos na capital da França contra o presidente Emmanuel Macron para tratar do tema.

"Eu estou feliz que meu amigo Emmanuel Macron e os manifestantes em Paris tenham chegado à conclusão que eu cheguei dois anos atrás", afirmou Trump. Hoje, o governo francês recuou em uma elevação de imposto sobre combustíveis que gerou uma onda de protestos no país europeu. O premiê Édouard Philippe disse que a elevação do imposto deve ser adiada em seis meses, para que se possa discutir publicamente o tema.

"O Acordo de Paris é fatalmente fracassado porque ele aumenta o preço da energia para países responsáveis enquanto é brando com alguns dos maiores poluidores do mundo", afirmou Trump, em aparente referência à China. Trump disse desejar ar e água limpos e que os EUA têm feito avanços no meio ambiente. "Mas os contribuintes americanos - e os trabalhadores americanos - não devem pagar para limpar a poluição dos outros", argumentou.