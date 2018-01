Acordo celebrado na Justiça do Trabalho de Jaú proporciona pagamento de quase R$ 1 milhão em salários atrasados

A empresa se comprometeu a pagar, de imediato, o montante de R$ 966.604,34, referente a parte da dívida equivalente aos salários atrasados desde setembro de 2017 - Foto: Raízen

Terminou em acordo uma audiência realizada em 15/12/2017, na 1ª Vara do Trabalho de Jaú do TRT da 15ª Região (Campinas/ SP), e que pôs frente a frente o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jaú e Região e a Destilaria Grizzo Ltda. e outros. A empresa se comprometeu a pagar, de imediato, o montante de R$ 966.604,34, referente a parte da dívida equivalente aos salários atrasados desde setembro de 2017.



A ação, proposta em dia 29/11/2017 pelo Sindicato, pediu liminarmente o bloqueio do crédito que o grupo econômico detinha para receber junto à empresa Raízen. O juiz Carlos Roberto Ferraz de Oliveira Silva concedeu a liminar e as partes foram chamadas à mesa de negociação. A ideia inicial do magistrado, acatada pelas demais partes, foi a de contemplar todos os trabalhadores das empresas envolvidas, amenizando os efeitos dos salários em atraso.

Com a homologação do acordo, o montante de quase R$ 1 milhão foi pago aos trabalhadores, e uma nova ordem de bloqueio de valores foi expedida, para saldar o remanescente. Além disso, há a ação de Tutela Cautelar Antecedente, impetrada pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Jaú em 1º/11/2017, em que se penhorou numerário do grupo econômico junto ao Juízo Cível, no aguardo de decisão sobre sua transferência.