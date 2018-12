Acordo atual é o melhor é o único, diz premiê do Reino Unido sobre Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reafirmou sua defesa do acordo fechado por seu governo com a União Europeia para a saída do país do bloco, o chamado Brexit. Segundo ela, o acordo atual "é o melhor e o único disponível".

Durante visita a Bruxelas para conversas com os parceiros da UE, May disse em entrevista à emissora CNN que o "backstop", mecanismo para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, é uma garantia necessária para a população da Irlanda do Norte. "Não há acordo disponível sem o backstop", comentou ela, ressaltando que isso é apenas temporário. A premiê disse que pretende dialogar com os parceiros europeus sobre a possibilidade de receber mais garantias de que o "backstop" será de fato temporário, já que congressistas britânicos temem que ele acabe por ser permanente.

De qualquer modo, May comentou que seu governo já mantém preparativos para a eventualidade de uma saída do bloco sem um acordo. Segundo ela, esses preparativos continuam a ser realizados, em meio às dificuldades para que seu governo convença o Parlamento londrino a aprovar o pacto já fechado com Bruxelas.