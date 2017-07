Acontece nesse sábado(29) O 1º Arraiá da Construção

Neste sábado, 29/07, será realizada a última grande festa julina de 2017. O 1º ARRAIÁ DA CONSTRUÇÃO vai reunir duas mil pessoas no centro de Campo Grande. Será na rua Maracaju entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa. A quadra vai ser interditada pela Agetran.

O ARRAIÁ é organizado pelo Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande). “Todos os trabalhadores do setor e suas famílias podem participar. Na festa comida e bebida serão de graça com exceção da cerveja que será vendida a preço popular”, explica o presidente do Sintracom, José Abelha.

O ARRAIÁ vai ter espetinho, arroz carreteiro, pipoca, quentão, algodão doce, refrigerante, e muitos brinquedos para a criançada se divertir.

O início da festa será às 16:30 e vai até às 21h.

Veja Também

Comentários