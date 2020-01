Acontece amanhã inscrição para concurso público com vaga para nutricionista

Prova objetiva será no dia 28 de janeiro - Arquivo

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza processo seletivo para contratar um nutricionista. As inscrições estão abertas apenas até esta terça-feira (21), das 8h às 11h e das 14h às 17h. O salário é de R$ 3.764,99 para 35 horas semanais de trabalho.

No dia 24 de janeiro será divulgado, por meio de Diário Oficial, os candidatos inscritos e no dia 28 de janeiro será a prova objetiva, aplicada das 09 às 12 horas (Horário de Brasília) no Instituto Mirim.

A divulgação do resultado da prova será divulgado no dia 30 de janeiro e a classificação final estará disponível no dia 03 de fevereiro.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter concluído o curso de graduação em nutricionista e ter registro no Conselho de Classe – CRN 3. Entre as atribuições do cargo, o profissional atuará na definição dos parâmetros nutricionais, planejamento de cardápios, programação de quantidade de produtos, supervisão, educação alimentar e nutricional, entre outras.

O edital completo está disponível para acesso no Diário Oficial dos Municípios desta segunda-feira (20), a partir da página 26.