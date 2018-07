Acompanhe os destaques do Jornal A Crítica deste domingo

Capa do Jornal A Crítica - Reprodução

Acompanhe na edição, número 1902, deste domingo (15) o Jornal A Crítica, que traz como principal destaque a decisão da Justiça Federal em inocentar o ex-senador Delcídio do Amaral, no processo sobre a compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

Em outro destaque está a feira de agronegócio, em sua primeira edição, a Expo Grande, que começa a partir de segunda-feira (16). O leitor tem ainda informação sobre a decisão da Copa do Mundo 2018, entre França e Croácia. A interdição de trecho da rua 14 de Julho, para obras do reviva Centro e a nova avenida do Parque dos Poderes.

Além disso, o leitor tem muita informação referente ao Estado de Mato grosso do Sul e entretenimento nas páginas do jornal.

O Jornal A Crítica é distribuído gratuitamente aos domingos na avenida Afonso Pena e nos endereços abaixo:

- Padaria Giocondo - Rua Alexandre, 294

- Padaria Boa Vista - Rua amazonas, 25

- Supermercado Campos - Rua São Paulo, 626

- Sacolão do Goiaba - Rua Amazonas, 1.101

- Lanchonete Bata Frango - Rua 25 de dezembro, 1.606

- Cantina Massa Pura - Rua 25 de dezembro, 714

- Cantina Masseria - Av. Afonso Pena, 4311

- Restaurante Casa Colonial - Av. Afonso Pena, 3.997

- Restaurante Fogo Caipira - Rua José Antonio, 145

- Banca do Comper da Rui Barbosa - Rua Gonçalves Dias, 93

- Real Padaria - Av. Eduardo Elias Zahran, 2.938

- Churrascaria do Gaúcho Gastão - Rua Dr. Zerbini, 38

- Churrascaria Bezerro de Ouro - Rua Antonio Arantes, 308

- Posto Figueira - Av. Cel Antonino, 3.514

- Pão e Tal - Rua Cacildo Arantes, 476