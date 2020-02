Acompanhado do presidente do STF, governador entrega reforma de escola estadual

Campo Grande (MS) – Ao voltar às aulas no próximo dia 19, os estudantes da Escola Estadual Lino Villachá, terão uma nova escola, toda reformada com mão-de-obra e dinheiro de presos. É o programa “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, idealizado pelo juiz Albino Coimbra e executado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com o Governo do Estado.

O governador Reinaldo Azambuja, que acompanhado do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, inaugurou a reforma, ressaltou o caráter inédito do programa.

Surpreso e satisfeito com a viabilidade do programa, o presidente do Supremo, falou sobre a possibilidade de levar a idéia a outros estados.

Essa é a 11ª instituição de ensino da Capital contemplada pelo projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” – com mão de obra 100% prisional. Para a execução dos trabalhos foram designados 25 internos do sistema prisional. Eles cumpriram jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Com o projeto que usa mão de obra carcerária e dinheiro do salário dos presos foi possível gerar economia de aproximadamente R$ 8 milhões aos cofres públicos, beneficiando 10 mil alunos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro