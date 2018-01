Ações integradas entre a Sejusp e Guarda Municipal reforçarão a segurança da Capital

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, disse que esse é o resultado prático de uma parceria firmada no ano passado - Foto: Regiane Ribeiro

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, esteve reunido nesta quarta-feira (10.1) com o titular da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, o comandante da Polícia Militar do Estado, coronel Waldir Ribeiro Acosta, e o superintende do Comando da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, Anderson Gonzaga da Silva Assis. O objetivo da reunião foi tratar de assuntos relacionados à segurança pública da Capital, e a efetivação de uma parceria firmada entre os órgãos no ano de 2017.

De acordo com o secretário da Sejusp, durante o encontro ficou definido que serão realizadas ações na área de inteligência, compartilhamento de banco de dados, realização de cursos de capacitação, doação de armamentos, além de operações conjuntas na área urbana da Capital e nos distritos.

“Essa medida já faz parte do planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública para combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população campo-grandense. Neste primeiro momento serão feitas doações das armas que estiverem disponíveis tanto na Polícia Militar, quanto na Civil, conforme autorização do Exército. Entre elas estão franchini spas calibre 12 e carabinas calibre 38. Outra ação prevista é a realização de um curso de capacitação, que inicialmente contará com a participação de 200 guardas municipais, e que deve ter início na segunda quinzena de fevereiro. Posteriormente, outros 200 também passarão por qualificação”, pontuou Antonio Carlos Videira.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, disse que esse é o resultado prático de uma parceria firmada no ano passado. “Com essa integração entre as forças de segurança tenho certeza que teremos ainda mais a redução dos nossos índices de criminalidade. Isso faz com que todos ganhem, tanto a população como os governos estadual e municipal”.

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Sejusp, somente nesta gestão já entregou 275 revólveres para a Guarda Civil Municipal de Campo Grande.