Ações do Governo de MS são destacadas no Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos

Campo Grande (MS) – Na abertura do Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos (SBSA), que acontece até o dia 10 de maio, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, o superintendente da Semagro, Rogério Beretta falou das políticas e ações do Governo do Estado que visam o desenvolvimento da produção agropecuária, com mínimos riscos. Com tema no Painel “Transformações socioeconômicas e ambientais pela intensificação da produção agropecuária em solos arenosos”, ele apresentou números que dão conta que Mato Grosso do Sul que tem 20 milhões de hectares de pastagem, teve uma significativa e recente conversão de áreas para agricultura.

Na explanação, ele também ressaltou o crescimento dos espaços de eucalipto que já somam hoje 1,1 milhão de hectares, áreas destinadas ao plantio da cana de açúcar, que hoje está em torno de 830 mil hectares e especialmente este ano o Estado registrou o maior aumento de área plantada de soja em todo Brasil – 280 mil hectares a mais – chegando então a 2,9 milhões de hectares de soja plantadas na safra 2018/2019, com crescimento se dando basicamente em solos arenosos.

Segundo o superintendente a missão para o Governo do Estado, diante de todas as transformações, é conseguir implantar a terceira fase do zoneamento agroecológico obtendo o mapeamento da bacia do Rio Paraná. “O Zoneamento da Bacia do Rio Paraguai, que foi feito há algum tempo, foi revisado no segundo semestre de 2018”.

O grande desafio do Estado, segundo Beretta, fica por conta do avanço da produção em áreas que ainda não dispõe de infraestrutura básica como as estradas em condições de escoar a safra. Para ele o enfrentamento desta demanda faz parte de uma série de ações, como citou a ampliação do número de estações meteorológicas que passou de 27 para 45 na atual gestão.

Quanto as questões de logística, Beretta lembrou dos avanços no setor de portos, ao citar o Porto de Porto Murtinho que agora possibilita escoar soja pelo Rio Paraguai, o que considera uma alternativa interessante para os produtores da região de Bonito, Jardim e Bela Vista, e a instalação de três novas empresas com unidades de embarque.

Sobre as vias férreas, Beretta lembrou a instalação do Terminal de embarque da Ferronorte em Chapadão do Sul, onde já acontece o escoamento da produção.

O projeto baseado na rota de integração latino-americana, que vai de Campo Grande ao Chile, passando por Porto Murtinho, também foi destacado por Beretta, que falou dos avanços recentes e tratativas que estão resultando em recursos para realização, já que tem alta prioridade dentro do Governo do Estado. Outro projeto estruturante é a ligação do Porto de Santos ao Chile, via férrea.

Pesquisa

A preocupação com a Pesquisa cientifica e a validação da tecnologia também foi abordada. Para este trabalho o Governo dispõe de um Fundo, o FUNDEMS, que atua diretamente com as duas fundações, Chapadão e MS.