Ações da Semana Estadual de Direitos Humanos acontecem na UCDB

Campo Grande (MS) – Parceira na realização da I Semana Estadual de Direitos Humanos, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebe nesta quarta-feira (7.12), a partir das 19h, as atividades do segundo dia de programação, com a palestra magna: Situação Migratória no Brasil, com Hellen Carvalho, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Também estão previstas nas atividades uma homenagem às personalidades públicas e privadas, e iniciativas inovadoras que atuam em prol dos Direitos Humanos e a apresentação do livro Trajetória de Vida de Professores Migrantes: Caminhos e Descaminhos, que tem como autora a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.

Já no sábado (9.12), na praça Ary Coelho, serviços como aferição de pressão, corte de cabelo, pintura facial e capoterapia, serão oferecidos a partir das 8h, na Capital.

A programação completa da I Semana Estadual de Direitos Humanos pode ser conferida neste link.

Texto e foto: Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)