Ações da PM em duas comunidades do Rio deixam 349 alunos sem aula

A Polícia Militar fez operações hoje (11) contra o tráfico de drogas em duas comunidades do Rio: no Complexo do Lins, zona norte da cidade e no Morro da Providência, na região central do Rio, que fica atrás da estação ferroviária da Central do Brasil.

A Secretaria Municipal de Educação informa que unidades escolares no Complexo do Lins e no Morro da Providência estão sem atendimento nesta quinta-feira. No total são duas creches e 349 alunos sem aula, sendo 148 alunos, no Complexo do Lins e 201, na Providência.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fizeram operação no Morro da Providência. Na ação houve confronto, um criminoso foi ferido e encamimnhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Com ele foi apreendida uma pistola automática. A ocorrência está sendo registrada na 4ª Delegacia Policial (Central do Brasil). Com relação ao Complexo do Lins, a assessoria da PM ainda não tem resultado da operação.

