Ações da Câmara Técnica de Bonito já obtiveram os primeiros resultados positivos

Campo Grande (MS) – A ação do Governo do Estado para reduzir os níveis de turvamento das águas dos rios de Bonito e Jardim já obtiveram os primeiros resultados positivos. Segundo o secretário Jaime Verruck, mesmo após as chuvas que atingiram a região ao longo do mês de dezembro de 2019 e nas primeiras semanas de janeiro de 2020, em menos de três dias as águas já estavam limpas. Jaime falou sobre esses resultados.

Os resultados das ações realizadas a partir do Decreto 15.197, de março de 2019, que disciplina o uso correto do solo na região de Bonito e Jardim, foram apresentados em reunião Da Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água. O titular da Semagro lembrou do trabalho de conservação das estradas realizado pela Agesul.

O Secretário explicou quais os desafios para 2020.

Também a partir deste ano serão realizadas capacitação de técnicos, capacitações de produtores, capacitações de operadores de máquinas, e conscientização dos produtores rurais sobre o manejo e conservação do solo e também de conscientização dos proprietários dos passeios turísticos.

A previsão, segundo o titular da Semagro, que acompanha o trabalho da Câmara Técnica, é de que sejam necessários cerca de três anos para implementação de um processo permanente.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação