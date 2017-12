Ações 2017: Uems investe mais de R$ 1,2 milhão em transportes durante o ano

O reitor, Fábio Edir dos Santos Costa, comemora o salto em possibilidades de transporte que a Uems viveu desde que assumiu a gestão - Foto: Eduarda Rosa

Com o objetivo de potencializar a locomoção de estudantes em atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 2017, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) deu um salto em investimentos na área de transportes com a compra de dois micro-ônibus, três vans minibus e um veículo VW Amarok que totalizam mais de R$ 1,2 milhão.

Os dois micro-ônibus Agrale, de 25 lugares cada, totalizaram R$ 540 mil, fruto de emenda parlamentar do ex-deputado, Antônio Carlos Biffi, somados à contrapartida de R$ 72 mil da Universidade. As três vans minibus Iveco, de 18 lugares cada, foram adquiridas com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (Pnaest), no valor total de R$ 545.700 mil. E o veículo VW Amarok, de cinco lugares, foi comprado por convênio via Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), no valor de R$ 120 mil.





O reitor, Fábio Edir dos Santos Costa, comemora o salto em possibilidades de transporte que a Uems viveu desde que assumiu a gestão. Desde 2014 a Universidade já adquiriu um ônibus de grande porte, dois micro-ônibus, todos em plena atuação, e, agora, as três vans. “Um estado com dimensões tão grandes como Mato Grosso do Sul, demanda alternativas eficientes de locomoção para nossos estudantes. Nós sabemos que existe necessidade de mais veículos, mas ficamos contentes em ver o grande avanço que tivemos nessa área”, conclui o reitor.

Para o vice-reitor da Uems, Laércio de Carvalho, o recebimento dos veículos vem de encontro ao atendimento de diversas demandas, em especial aos alunos. “Com esses veículos, nossos estudantes passam a ter mais oportunidades quanto à realização de atividades discentes por meio de aulas práticas para todos os cursos da Uems. Os veículos também oportunizam conhecimento à medida em que conduzem os alunos por viagens dentro e fora do Estado, garantindo a participação em eventos diversos, como seminários, congressos, entre outros”, ressalta.