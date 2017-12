Ações 2017: SAD encerra o ano com 80% das metas cumpridas

As entregas correspondem ao trabalho desenvolvido pelas cinco superintendências que compõe a estrutura da SAD - Foto: David Majella

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) encerra 2017 com o cumprimento de 80% das metas pactuadas no início do ano. As entregas correspondem ao trabalho desenvolvido pelas cinco superintendências que compõe a estrutura da SAD. São elas; Folha de Pagamento, Compras, Recursos Humanos, Administração e Finanças, e a de Patrimônio e Transporte.

Entre as entregas da área de Gestão de Pessoas está a adesão de 89,64% do total de 31.893 servidores civis, ao ciclo de gestão de desempenho da gestão por competência, o reajuste de 7,76% (Piso Nacional) para mais de 30 mil profissionais da educação básica, e mais de cinco mil servidores beneficiados com a adequação das carreiras às regras da Avaliação de Desenvolvimento Indicidual (ADI), que aumenta as vagas para promoção, e alinha a contagem de tempo de serviço no cargo.

No decorrer de 2017 foram realizados 12 leilões de móveis, imóveis e semoventes, que arrecadaram o total de R$ 2,7 milhões para os cofres estaduais. A unificação de imóveis de órgãos estaduais oportunizou a redução de gasto com aluguel, e a gestão compartilhada do patrimônio imobiliário, com a elaboração de um manual de procedimentos, e a disponibilização do curso em EaD pela Fundação Escola de Governo (Escolagov) já é uma realidade no Mato Grosso do Sul.





As ações socioculturais e de prevenção à saúde desenvolvidas pela SAD, atingiram um público de aproximadamente 15 mil pessoas, com palestras, programa de inclusão de hábitos saudáveis, arraial, baile e caminhada do servidor. As campanhas solidárias de arrecadação de agasalhos e de brinquedos beneficiaram mais de 80 instituições durante o ano de 2017.

A Escolagov realizou mais de 13 mil atendimentos e emitiu mais de oito mil certificados de aprovação nos cursos. A modernização dos processos de Recursos Humanos possibilitou a melhoria no desempenho e fluxo de trabalho de 200 servidores que atuam na área. A atualização da vida funcional possibilitou a liberação da vida funcional de mais de 20 mil servidores no Portal do Servidor, facilitando o acesso do servidor a informações relacionadas a sua vida funcional, e permitindo a concessão automática de benefícios.

Com o lema utilizado pelo governador Reinaldo Azambuja de “comprar bem, com qualidade e pagando pouco”, o Estado deixou de gastar R$ 800 milhões nas compras públicas em 2017. Com a compra direta, houve uma economia real de R$ 2 milhões.





Na modernização do macro processo de compras, o catálogo de materiais e serviços, o plano de compras e o e-fornecedor, trouxeram praticidade para servidores e fornecedores e tornaram mais transparentes as compras públicas.

A desburocratização trouxe modernidade e facilitou a vida do cidadão de Mato Grosso do Sul em diversos segmentos. O eDocMS, com a assinatura digital, eliminou o trâmite de papel entre os órgãos estaduais. A matrícula digital, mostrando transparência e segurança aos pais. A unificação do sistema de inscrição para aquisição de casas populares agora é 100% online, e o e-fornecedor permite que qualquer empresa do País se cadastre para fornecer ao Estado.

Para o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, foi um ano bastante produtivo. “Mesmo em um ano terrível, onde todos os recursos foram priorizados para manter em dia o pagamento dos servidores, atingir 80% das metas é uma grande vitória. Sinal de competência dos nossos servidores, que abraçaram as metas de suas equipes com responsabilidade e profissionalismo” pontua.

Das metas entregues, sete iniciativas foram pactuadas com o governador Reinaldo Azambuja, no contrato de gestão, e 20 integram o contrato interno de gestão, pactuado em março entre o titular da SAD e os superintendentes da pasta.