Ações 2017: Na Uems, mais de R$ 5 milhões foram investidos em iniciação à docência

Dourados (MS) – “Inserir os acadêmicos no cotidiano de escolas, promovendo uma maior integração entre educação superior e educação básica”, este é um dos principais objetivos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), criado pelo Ministério da Educação e desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) foram investidos R$ 5.055.840,00, com 801 bolsas do Pibid, em 2017.

Do total de bolsas no ano, 633 foram de iniciação à docência, 108 bolsas de supervisão e 57 bolsas de coordenação de área, duas bolsas de coordenação de gestão e uma bolsa de coordenação institucional.

“A Uems busca estabelecer seus objetivos e metas de acordo com as premissas e definições da Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com vistas ao fortalecimento da prática universitária no Brasil e de formação de professores para a educação básica. Nessa perspectiva, tem procurado desenvolver as principais ações da política de formação de professores do Governo Federal, o que levou a propor projetos institucionais no Pibid”, destaca o professor, Lucélio Ferreira Simião.

A Pró-reitoria de Ensino também disponibilizou R$ 263.500,00 em bolsas de monitoria (220) e de projetos de ensino (28). Com 24 anos de história, a Uems está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com 7.618 matriculados e 14.534 diplomados na graduação ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico-cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Texto e foto: Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)