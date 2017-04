Acnur fala em "mortes em massa" por fome no Chifre da África, Nigéria e Iêmen

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) alertou nesta terça-feira (11) sobre as "mortes em massa" por fome no Chifre da África (região no Nordeste africano, que inclui a Somália, a Etiópia, o Djibouti e a Eritreia), no Iêmen e na Nigéria. Segundo a agência, a crise humanitária pode ser inclusive pior que a de 2011, quando morreram mais de 260 mil pessoas na área.

"O risco de mortes em massa por fome entre as populações no Chifre da África, Iêmen e Nigéria está aumentando", declarou o porta-voz da Acnur, Adrian Edwards, em entrevista.

"Esta advertência é feita à luz da seca que também afeta muitos países vizinhos e à escassez de fundos", acrescentou Edwards.

