Acnur e ONGs buscam US$ 4,4 bilhões para auxiliar refugiados da Síria

Refugiados na fronteira da Grécia - Valdrin Xhemaj/Agência Lusa/Arquivo

A Agência da ONU para Refugiados (Acnur) pediu nesta terça-feira (12), junto com ONGs parceiras, US$ 4,4 bilhões para apoio aos refugiados da Síria. Sem fim à vista, o "conflito brutal" no país do Oriente Médio já dura quase sete anos e as condições dos refugiados são "cada vez mais desesperadoras", segundo o Acnur. São 5,4 milhões de civis que agora vivem em países vizinhos, sendo 70% mulheres e crianças. A informação é da ONU News.

Segundo a agência, esses civis sofrem com a falta de comida, de alojamento adequado e muitos têm dívidas financeiras. Entre as cerca de 1,7 milhão de crianças sírias refugiadas, 40% estão fora da escola. O Plano Regional de Refugiados e Resiliência 2018 lançado em Genebra busca apoiar os mais de 5 milhões de sírios, além de quase 4 milhões de pessoas das comunidades que recebem esses refugiados no Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito.

O Acnur explica que US$ 2,6 bilhões da verba serão utilizados para fornecer água saneamento, alimentos e serviços de saúde e de educação para os refugiados. Já US$ 1,78 bilhão são necessários para ajudar as nações que abrigam os sírios, uma vez que receber tantos refugiados gera impactos na economia desses países, causando, por exemplo, altas taxas de desemprego.