Acidentes em rodovias paulistas fazem 21 mortes durante o carnaval

A Polícia Militar (PM) registrou 812 acidentes e 21 mortes nas estradas estaduais de São Paulo durante o carnaval, segundo balanço divulgado hoje (14). O número de ocorrências entre sexta (9) e terça-feira (13) é 21,7% menor do que os 1.037 acidentes no feriado de 2017. A quantidade de mortos em acidentes permaneceu igual ao do ano passado.

A PM fiscalizou mais de 37 mil veículos, sendo que 11,8 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Foram aplicadas 31 mil multas, com 1,2 mil condutores autuados por dirigir alcoolizados. Desses, 30 foram presos por embriaguez ao volante.

A estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) era que 2,7 milhões de veículos circulassem pelas rodovias de acesso à região metropolitana de São Paulo durante o feriado.

Além das infrações de trânsito, a polícia prendeu 79 pessoas em flagrante por diversos crimes e recapturou nove foragidos da Justiça.