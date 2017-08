Acidente no trecho urbano da Imigrantes envolve carros e motos, deixando feridos

Um acidente entre três motos e dois carros aconteceu às 8 horas desta quinta-feira, 3, no trecho urbano da rodovia dos Imigrantes, no sentido capital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado para socorrer ao menos duas vítimas.

O acidente, que se configura como um engavetamento, aconteceu na altura do viaduto Matheus Torloni, no bairro de Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Por volta das 9h permaneciam interditadas as duas faixas da direita - são quarto no trecho. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não foi necessário fazer um desvio no local e que o trânsito está fluindo pelas outras duas faixas.

A CET registrava no horário acima uma lentidão por aproximação de veículos. No local estão uma viatura da companhia e da polícia.

