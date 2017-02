Acidente no interior paulista deixa sete mortos e 58 feridos

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou sete pessoas mortas e 58 feridas na madrugada de hoje (16) no município de Teodoro Sampaio, no oeste paulista. O acidente ocorreu por volta da meia-noite na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, na altura do km 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos ônibus transportava sacoleiros de Minas Gerais e o outro levava estudantes universitários de Teodoro Sampaio.

Todas as vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais da região, nas cidades de Mirante do Paranapanema, Presidente Prudente e Teodoro Sampaio. Os bombeiros relataram dificuldades no socorro, já que parte dos feridos precisou ser retirada das ferragens.

Não há informações sobre quantas vítimas estão em estado grave, mas, segundo os bombeiros, algumas delas sofreram traumas na face e fraturas graves, sobretudo nos membros inferiores. Esses feridos precisaram ser estabilizados dentro do ônibus.

Ainda não há suspeitas do que pode ter ocasionado o acidente. A perícia está no local.

